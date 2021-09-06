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Таракан в школьной тарелке? Звоните! «Фонтанка» публикует телефоны, куда можно пожаловаться

Роспотребнадзор запустил горячую линию по школьному питанию

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека запустила Всероссийскую горячую линию по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях.

«Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

До 17 сентября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о питании учащихся, роли администрации школ в организации питания детей и об аспектах родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях. Кроме этого, специалисты ведомства дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания, — уточняется в сообщении.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок по РФ бесплатный).

В Петербурге будут работать следующие телефонные номера: 8 (812) 764-02-46 (специалисты отдела санитарного надзора регионального управления) и 8 (812) 570-60-04 (отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге»).

Также консультирование осуществляется территориальными отделами по телефонам, опубликованным на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Комментарии (2)

Karl111
"До 17 сентября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о питании учащихся, роли администрации школ в организации питания детей и об аспектах родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях."
Как там с питанием в одной школе Красносельского района, где в столовой ремонт? все в порядке Роспотребузор?
265984735
Они считают, что народ с удовольствием схавает и такие обгрызанные пряники накануне выборов.
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