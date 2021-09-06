Таракан в школьной тарелке? Звоните! «Фонтанка» публикует телефоны, куда можно пожаловаться

«Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», — говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.



До 17 сентября специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о питании учащихся, роли администрации школ в организации питания детей и об аспектах родительского контроля за питанием детей в общеобразовательных организациях. Кроме этого, специалисты ведомства дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания, — уточняется в сообщении.