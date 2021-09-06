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На юге Петербурга мальчик-инвалид выпал из окна, а школьницу спасли после попытки самоубийства из-за невыполненного задания

Десятилетний мальчик выпал из окна на улице Турку

СК и полиция устанавливают причины, приведшие к смерти подростка во Фрунзенском районе и госпитализации школьницы в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 сентября, накануне около 10 утра скорую вызвали на улицу Тамбасова. Из квартиры увезли 15-летнюю девочку после попытки самоубийства. По предварительной информации, причиной стало напряжение после невыполненного в школе задания. Семья у девятиклассницы полная, благополучная и на учете в ПДН не состоит.

А около двух часов ночи сегодня СК и полиция выезжали на улицу Турку, где у многоэтажки нашли тело 10-летнего мальчика. Вместе с родителями и старшей сестрой с ребенком он жил на 8-м этаже. Мальчик — инвалид второй группы. По предварительной информации, матери ребенка в момент трагедии не было дома, а отец находился в рейсе: он дальнобойщик. В квартире была только сестра, которая присматривала за своим маленьким ребенком.

Проводится проверка.

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Комментарии (1)

prohor1969
Что за бред.
У детей нет групп инвалидности, есть только"инвалид".
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