Минобороны увеличит число резервистов в России

В Минобороны РФ заявили о решении увеличить численность резервистов в российской армии.
«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — сообщает 6 сентября пресс-служба военного ведомства.
При этом общее число резервистов в российской армии в настоящий момент не уточняется, равно как и то, насколько его планируется увеличить.
Мобилизационный людской резерв — это граждане РФ, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.
Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и силовикам по 15 тысяч рублей.