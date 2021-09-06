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Минобороны увеличит число резервистов в России

В России намерены увеличить число резервистов

В Минобороны РФ заявили о решении увеличить численность резервистов в российской армии.

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — сообщает 6 сентября пресс-служба военного ведомства.

При этом общее число резервистов в российской армии в настоящий момент не уточняется, равно как и то, насколько его планируется увеличить.

Мобилизационный людской резерв — это граждане РФ, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и силовикам по 15 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

lamer
Меня восстановят на воинском учете и призовут в партизаны?
Недурственно, однако.
Cashmare
кажется, кто-то очень трусливый собирается воевать с собственным народом
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