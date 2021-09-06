Минобороны увеличит число резервистов в России

В Минобороны РФ заявили о решении увеличить численность резервистов в российской армии.



«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — сообщает 6 сентября пресс-служба военного ведомства.



При этом общее число резервистов в российской армии в настоящий момент не уточняется, равно как и то, насколько его планируется увеличить.



Мобилизационный людской резерв — это граждане РФ, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.

