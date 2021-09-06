«Алмаз-Антей» продает комплекс зданий на Бобруйской улице

Раньше здесь располагалась промышленная площадка АО «Конструкторское бюро специального машиностроения», которое переехало в современные корпуса нового комплекса СЗРЦ, созданный на базе Обуховского завода на проспекте Обуховской обороны. Освободившиеся здания продаются концерном в рамках Программы вывода промышленных предприятий из центра города.



Начальная стоимость объекта — 300 млн рублей. Выставленные на продажу объекты находятся неподалеку от метро «Площадь Ленина» на стыке двух районов — Калининского и Выборгского. В состав объекта входит комплекс производственно-складских зданий площадью почти 12 тыс. кв. м. Согласно Генплану эта территория подходит для общественно-деловой и жилой застройки с включением объектов инженерной инфраструктуры. Прием заявок начался в августе и продлится до конца сентября, аукцион проводится на электронной торговой площадке Группы Газпромбанка