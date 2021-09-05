В Москве квартиранты выбросили диван, в котором хозяйка хранила 300 тысяч

Приятный сюрприз обнаружит новый владелец дивана, подобравший его на одной из помоек Москвы. Расхламлявшие дом арендаторы случайно выбросили вместе с побитой жизнью мебелью сбережения квартирной хозяйки.
Как сообщили в пресс-службе столичного главка 5 сентября, по факту пропажи денег в полицию обратилась 52-летняя москвичка. РИА Новости пишет, что инцидент произошёл с совладелицей квартиры на проспекте Мира. Она рассказала, что арендаторы второго собственника затеяли перестановку и не нашли места её старому дивану.
Мебель вынесли к мусорным контейнерам, решив освободить пространство для новой, а вместе с ним выбросили и 300 тысяч рублей, спрятанных внутри. Женщина узнала о случившемся через несколько часов. Этого времени хватило, чтобы диван вместе с содержимым обрёл нового владельца.