На нудистском пляже в Крыму песок засыпал людей. Их выносили нагими

На пляже в посёлке Любимовка под Севастополем 5 сентября обвалилась часть песчаного склона — прямо на отдыхающих.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на скорую помощь, двое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.
По данным местного издания ForPost, это дикий пляж, где любят отдыхать нудисты. Осевший грунт накрыл парня и девушку, которые отдыхали в тени. Их откапывали очевидцы — другие отдыхающие. Пострадавшие были в сознании, лежали и стонали. Их одежда так и осталась под завалом. На кадрах с места ЧП в соцсетях видно, как обнажённых людей несут по узкой тропе на носилках.
Береговая линия Северной стороны — одна из самых обвалоопасных в Севастополе, отмечает издание. В июне мощный оползень случился в Немецкой балке. В августе в Андреевке из-за угрожающей трещины пришлось проводить принудительный обвал, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих на пляже. В настоящее время в Севастополе исследуют береговую линию, чтобы составить генеральный план берегоукрепления.