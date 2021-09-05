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На нудистском пляже в Крыму песок засыпал людей. Их выносили нагими

Два человека пострадали при обвале грунта на пляже под Севастополем

На пляже в посёлке Любимовка под Севастополем 5 сентября обвалилась часть песчаного склона — прямо на отдыхающих.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на скорую помощь, двое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.

По данным местного издания ForPost, это дикий пляж, где любят отдыхать нудисты. Осевший грунт накрыл парня и девушку, которые отдыхали в тени. Их откапывали очевидцы — другие отдыхающие. Пострадавшие были в сознании, лежали и стонали. Их одежда так и осталась под завалом. На кадрах с места ЧП в соцсетях видно, как обнажённых людей несут по узкой тропе на носилках.

Береговая линия Северной стороны — одна из самых обвалоопасных в Севастополе, отмечает издание. В июне мощный оползень случился в Немецкой балке. В августе в Андреевке из-за угрожающей трещины пришлось проводить принудительный обвал, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих на пляже. В настоящее время в Севастополе исследуют береговую линию, чтобы составить генеральный план берегоукрепления.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Куда только Виталий Валентинович смотрит! В Русском Крiму! Нудисты! :))
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