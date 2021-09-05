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Баскетбольный «Зенит» впервые выиграл Кубок Кондрашина и Белова

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч против ЦСКА в рамках предсезонного Кубка Кондрашина и Белова, который проходил в Петербурге 5 сентября.

Сине-бело-голубые выиграли со счетом 100:73.

Благодаря этому успеху зенитовцы впервые стали победителями Кубка Кондрашина и Белова.

На игре присутствовал олимпийский чемпион в составе сборной СССР, 76-летний Алжан Жармухамедов. Он принял участие в награждении победителей турнира.

Турнир в Санкт-Петербурге посетило две тысячи человек — максимально возможное количество зрителей. Все деньги от продажи билетов «Зенит» направит на благоустройство скверов Кондрашина и Белова.

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