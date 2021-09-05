Сине-бело-голубые выиграли со счетом 100:73.
😊 Feel the Moment. pic.twitter.com/wHBcOkZCYa— Basketball club Zenit (@zenitbasket) September 5, 2021
Благодаря этому успеху зенитовцы впервые стали победителями Кубка Кондрашина и Белова.
На игре присутствовал олимпийский чемпион в составе сборной СССР, 76-летний Алжан Жармухамедов. Он принял участие в награждении победителей турнира.
Турнир в Санкт-Петербурге посетило две тысячи человек — максимально возможное количество зрителей. Все деньги от продажи билетов «Зенит» направит на благоустройство скверов Кондрашина и Белова.