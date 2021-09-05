Согласно информации с сайта РАД, портретный рубль императора Павла I был выпущен Санкт-Петербургским монетным двором в 1796 году. Монета на 93,18% состоит из серебра. Она считается одной из самых редких и дорогих в России.

Эксперты отдела нумизматики Государственного исторического музея признали рубль подлинным. Они отметили, что монета «в силу высокой редкости и прекрасной сохранности» представляет «исключительный интерес как нумизматический памятник».

Раньше рубль принадлежал коммерческому банку «Экспресс-кредит». В 2016 году ЦБ отозвал у него лицензию, организация обанкротилась. В связи с этим монета поступила на реализацию в Агентство страхования вкладов.



Аукцион начнется 6 сентября, заявки завершили принимать 1 сентября. Сумма задатка составила 10% от начальной цены — 17,6 млн рублей, а шаг на повышение равняется 8,8 млн рублей.



С начала года монету пытались продать уже трижды, но ни в одном случае торги не состоялись. В первый раз начальная цена составила 217 млн рублей, в последующие — 195 млн рублей.

