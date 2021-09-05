Минздрав РФ предложил G20 признать вакцины от коронавируса

«Важным представляется формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами «Группы двадцати» факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — сказал Мурашко.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал стран-участниц «Большой двадцатки» взаимно признать вакцины от коронавируса. Об этом сообщается 5 сентября на сайте Минздрава РФ по итогу сессии министров здравоохранения стран G20.

Он добавил, что оценка эффективности вакцин разных стран должна проводиться на основе научных данных и не «иметь политической окраски». Помимо этого, министр сообщил участникам встречи, что российская сторона готова организовать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций, «для беспрепятственного снабжения всех нуждающихся медикаментами, продовольствием, оборудованием и технологиями для защиты от COVID-19».



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