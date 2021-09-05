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Пешеходы не заметили КАМАЗ за притормозившим автомобилем. Мать с младенцем в больнице

Женщину с 2-месячной девочкой госпитализировали после ДТП на Митинской в Москве

Авария на пешеходном переходе отправила в больницу женщину и ребёнка на северо-западе Москвы. ДТП произошло по типичному сценарию: один водитель пропустил, второй — нет.

Как сообщает столичная Госавтоинспекция, КАМАЗ сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на Митинской улице, 26, вечером 5 сентября. Светофора на перекрёстке нет. Перед зеброй остановилась двигавшаяся в правом ряду легковушка, водитель грузовика продолжил движение.

Фото: Департамент транспорта Москвы
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«Женщину и 2-месячную девочку госпитализировали, предварительно, у мамы ребенка — перелом бедра, у малышки — сотрясение мозга», — уточнили в пресс-службе.

Фото: Департамент транспорта Москвы

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Комментарии (4)

156899882
Как в этой стране переходить дороги?
Chinalove
Надеюсь, отец ребёнка преподаст камазисту урок пдд.
mihagr76
Камаз жя явно выше легковушки, ему должно было быть видно пешеходов.. Очень торопился наверное((
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