Авария на пешеходном переходе отправила в больницу женщину и ребёнка на северо-западе Москвы. ДТП произошло по типичному сценарию: один водитель пропустил, второй — нет.



Как сообщает столичная Госавтоинспекция, КАМАЗ сбил женщину с коляской на пешеходном переходе на Митинской улице, 26, вечером 5 сентября. Светофора на перекрёстке нет. Перед зеброй остановилась двигавшаяся в правом ряду легковушка, водитель грузовика продолжил движение.

