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Васильевский остров в новом свете. На Кадетской линии выросли фонари высотой с дом

Новые фонари устанавливают на Васильевском острове

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Замена уличного освещения полным ходом идёт на Васильевском острове в Петербурге. Предполагается, что к концу месяца фонарные столбы «под старину» появятся на 1-й и Кадетской линиях.

К 5 сентября — почти через месяц после старта работ — восьмиметровые чугунные опоры с двумя светильниками на каждой выросли на тротуарах вдоль проезжей части по Кадетской линии. Такие же взамен навесных фонарей появятся на 1-й линии.

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Сроки реконструкции наружного освещения архитектурного ансамбля заявлены с 9 августа по 30 сентября. На этот же период, как предупреждали в ГАТИ, ограничено движение транспорта по Кадетской линии от Большого проспекта В.О. до Университетской набережной.

Фонари меняют в рамках программы по благоустройству Петербурга на благотворительные средства ПАО «Газпром» при поддержке ассоциации «Невский свет», СПб ГБУ «Ленсвет».

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (11)

domepic
Хорошая новость. Главное, чтобы там были отличные светодиоды. В новости, к сожалению, об этом не сказано (
f0ntan
Провода все равно с той линии никуда не уберут. Там ходят троллейбусы и трамваи. Поменять цветовую натриевые лампы на светодиодные можно было и висячие на проводах, не устанавливая эти столбы. Для родителей с колясками и для самокатчиков они станут дополнительным препятствием на узких тротуарах. Лучше бы с тротуаров все убрали, о беспрепятственном движении по тротуарам подумали, чем о "чистом небе"
Алексей Власов
Да есть у этих торшеров минусы. Но! Есть и плюсы: чистое небо без проводов, единый визуальный код по районам городской застройки (где-то под арнуво, где-то классика, чистый белый свет. Но пусть оставят где-нибудь старый натриевый (желтый) свет! В Газпроме же помнят что такое ностальгия? И чем она опасна когда ее игнорируют?
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