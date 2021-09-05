Замена уличного освещения полным ходом идёт на Васильевском острове в Петербурге. Предполагается, что к концу месяца фонарные столбы «под старину» появятся на 1-й и Кадетской линиях.



К 5 сентября — почти через месяц после старта работ — восьмиметровые чугунные опоры с двумя светильниками на каждой выросли на тротуарах вдоль проезжей части по Кадетской линии. Такие же взамен навесных фонарей появятся на 1-й линии.

