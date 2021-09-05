В Токсовском тоннеле на 32-м километре внутреннего кольца КАД изменится схема движения автомобильного транспорта.
Как сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения собираются вводить с 8 по 14 сентября по ночам, с 22:00 до 7:00. В северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля будет попеременно перекрываться одна полоса по направлению из Ленобласти в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели и в направлении из Петербурга в Ленобласть. На период перекрытия одной полосы на второй скорость ограничат до 40 км/ч.
Генподрядчик ООО «Карст» займётся восстановлением мастичных деформационных швов в обоих отсеках.