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Ангелы и львы на страже Петербурга. На Дворцовой показали плоских и крылатых

Петербургские художники устроили на Дворцовой площади перформанс

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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В центре Петербурга состоялся большой пленэр Международного фестиваля искусств «Мастер класс». Как передает корреспондент «Фонтанки» 5 сентября, художники рисовали картины под открытом небом на тему «Лабиринты науки».

В росписи мог участвовать любой желающий, вне зависимости от навыков в изобразительном искусстве. Художники рисовали картины с 12 до 18 часов, а теперь работами могут насладиться прохожие.

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Также в рамках фестиваля прошел перформанс под названием «Ангелы и львы на страже Петербурга». Участники нарисовали на макетах 12 двухметровых ангелов, посвященных различным наукам. Разрисовывали художники и образы монументальных львов, которые характерны для архитектуры Петербурга.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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