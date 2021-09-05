В центре Петербурга состоялся большой пленэр Международного фестиваля искусств «Мастер класс». Как передает корреспондент «Фонтанки» 5 сентября, художники рисовали картины под открытом небом на тему «Лабиринты науки».
В росписи мог участвовать любой желающий, вне зависимости от навыков в изобразительном искусстве. Художники рисовали картины с 12 до 18 часов, а теперь работами могут насладиться прохожие.
Также в рамках фестиваля прошел перформанс под названием «Ангелы и львы на страже Петербурга». Участники нарисовали на макетах 12 двухметровых ангелов, посвященных различным наукам. Разрисовывали художники и образы монументальных львов, которые характерны для архитектуры Петербурга.