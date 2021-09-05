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В Пороховых «Рено» вылетел на встречную сквозь ограждение, водители объезжают покорёженную «Шкоду»

На Индустриальном ограждение пало жертвой ДТП

Авария тормозит Индустриальное шоссе в Красногвардейском районе Петербурга 5 сентября. Последствия показывают в соцсетях очевидцы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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По данным «Яндекс.Карт», легковые автомобили не разъехались напротив дома 35/1 по Индустриальному проспекту. Пробка копится в обе стороны, один хвост заканчивается у шоссе Революции, второй заходит за проспект Косыгина.

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Судя по наблюдениям очевидцев, из «пострадавших» — помятый с двух сторон «Рено», «Шкода», над которой сокрушается водитель, и секция ограды. «Рено» перестроился в левый ряд перед «Шкодой», пробил ограждение и вылетел на встречную», — рассказывает Роман в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что в аварии пострадало только железо.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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