По данным «Яндекс.Карт», легковые автомобили не разъехались напротив дома 35/1 по Индустриальному проспекту. Пробка копится в обе стороны, один хвост заканчивается у шоссе Революции, второй заходит за проспект Косыгина.
Судя по наблюдениям очевидцев, из «пострадавших» — помятый с двух сторон «Рено», «Шкода», над которой сокрушается водитель, и секция ограды. «Рено» перестроился в левый ряд перед «Шкодой», пробил ограждение и вылетел на встречную», — рассказывает Роман в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили, что в аварии пострадало только железо.