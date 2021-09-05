Один человек погиб утром 5 сентября в результате ДТП в Астраханской области.
Как сообщает местное издание «Пункт А», на автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала в Наримановском районе, на пересечении с Николаевским шоссе, столкнулись Mitsubishi Colt и Toyota Land Cruiser Prado. Как видно на кадрах в соцсетях, от удара легковой автомобиль перевернулся и вертикально завис между отбойником и столбом.
По данным регионального УМВД, 36-летний водитель «Митсубиши» скончался на месте. На одной из фотографий в соцсетях видно лежащего мужчину в форменной куртке Росгвардии. Пользователи предполагают, что он и есть погибший. RT в своём телеграм-канале подтверждает эту информацию. Со ссылкой на местные СМИ издание сообщает, что сотрудник Росгвардии возвращался с дежурства на своём «Кольте» и погиб.
«Прадик» ударил «Кольта» в бок, при этом даже не тормозил. После чего, когда с ним общались, сказал что якобы ехал на зелёный. Насчёт скорости ничего внятного не сказал. Но судя по удару и как «Кольта» выкинуло с перекрестка, скорость явно не 60 была», — пишет очевидец в группе «Аварии Астрахань» «ВКонтакте».
Полиция проводит проверку по факту ДТП.