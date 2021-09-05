FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
21
Печать

Суд ограничил свободу девочкам, сходившим в туалет на памятник летчику-герою в Приморье

Двум девушкам-подросткам вынесли приговоры по делу об осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову в Приморье. Как сообщили 5 сентября в региональной прокуратуре, их признали виновными.

Установлено, что ранним утром 14 июня 14-летняя и 15-летняя девушки осквернили мемориал, а также оборвали цветы на клумбе возле памятника. Действия подростков попали на камеру видеонаблюдения.

Девушек вскоре задержали, их обвинили по статье о вандализме, совершенном группой лиц. Арсеньевский городской суд каждой из фигуранток дела назначил по пять месяцев ограничения свободы. Согласно УК РФ, осужденным нельзя покидать место проживания в определенное время суток, посещать места массовых мероприятий, менять места жительства, работы или учебы без согласия надзорных органов. Приговор в законную силу не вступил.

Олег Пешков был командиром экипажа бомбардировщика Су-24, которого в 2015 году сбил в Сирии самолет турецких ВВС. Летчику удалось катапультироваться, но во время спуска на парашюте его с земли убили боевики.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

Игoрь
Было бы справедливо за такой проступок выслать их в Турцию.
VVM1962
что наш летчик делал в Сирии и почему его сбила дружественная нам страна???
Отсюда вопрос зз что ему дали героя ???
shushu
Кажется создавать мемориал по этому поводу неправильно. На кладбище памятник - понимаю, а мемориал - за что?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний