Суд ограничил свободу девочкам, сходившим в туалет на памятник летчику-герою в Приморье

Двум девушкам-подросткам вынесли приговоры по делу об осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову в Приморье. Как сообщили 5 сентября в региональной прокуратуре, их признали виновными.



Установлено, что ранним утром 14 июня 14-летняя и 15-летняя девушки осквернили мемориал, а также оборвали цветы на клумбе возле памятника. Действия подростков попали на камеру видеонаблюдения.



Девушек вскоре задержали, их обвинили по статье о вандализме, совершенном группой лиц. Арсеньевский городской суд каждой из фигуранток дела назначил по пять месяцев ограничения свободы. Согласно УК РФ, осужденным нельзя покидать место проживания в определенное время суток, посещать места массовых мероприятий, менять места жительства, работы или учебы без согласия надзорных органов. Приговор в законную силу не вступил.

