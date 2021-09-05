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Петербуржец бегом догнал эвакуатор, увозящий его машину

Кадр из видео <a href="https://vk.com/spb_today_unreleased?w=wall-94076846_4366441_r4366954" class="io-leave-page _" target="_blank">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today_unreleased
Кадр из видео «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today_unreleased
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Курьёзное видео с петербургских улиц распространяется в соцсетях 5 сентября.

Мужчина, видимо, хозяин эвакуированного автомобиля, устроил забег за эвакуатором, везущим на платформе «Ауди». В паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» поясняют, что водитель «Ауди» нарушил правила парковки. На узкой улице эвакуатору было не разогнаться, и мужчина догнал его и сел в кабину.

В комментариях отмечают, что это произошло в Лыжном переулке (Приморский район, рядом с Лахтинским разливом) вечером в пятницу. «Видел это действо. Ехал во встречном направлении. Молодец парень, сэкономил на времени и даже, может, в деньгах, - отмечает подписчик Андрей и поясняет, в чём экономия. - 1000 руб. как минимум + не платишь 110 руб. в час за штраф стоянку +не тратишь время на поездку в ГАИ, а потом с бумажкой на разрешение забрать машину».

Кадр из видео <a href="https://vk.com/spb_today_unreleased?w=wall-94076846_4366441_r4366954" class="io-leave-page _" target="_blank">«Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»</a> / vk.com/spb_today_unreleased
Кадр из видео «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today_unreleased

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Комментарии (3)

265070914
Вот только падает скорость движения во многом из-за таких чудаков на букву "м", паркующихся вторым, а то и третьим рядом там, где им удобно, любителей повернуть из полосы, из которой поворот запрещен, оъезжальщиков пробок по обочинам. Половина, если не три четверти заторов в городе - вина таких вот умников.
AndrewBarsik
Сначала Смольный согласовывает планировку новых районов без паркингов с узенькими улочками и проездами, потом раздает "лицензии на охоту" за теми, кто вынужденно нарушил правила. Одна цель у медведей - содрать с людей три шкуры.
theHard
Да, скорость движения в СПб стремительно падает, всевозможные факторы, такие как пробки, сужение проезжей части из-за припаркованных автомобилей, "бутылочные горлышки" в новостройках, камеры слежения и т.п. накладывают свой отпечаток. Так что сначала петербуржцы побегают за своим авто, а в последствии поймут. что можно бегать и без него - намного быстрее, дешевле и полезнее для здоровья получается!
А эвакуаторщики вымрут, как мамонты.
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