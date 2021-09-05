Курьёзное видео с петербургских улиц распространяется в соцсетях 5 сентября.
Мужчина, видимо, хозяин эвакуированного автомобиля, устроил забег за эвакуатором, везущим на платформе «Ауди». В паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» поясняют, что водитель «Ауди» нарушил правила парковки. На узкой улице эвакуатору было не разогнаться, и мужчина догнал его и сел в кабину.
В комментариях отмечают, что это произошло в Лыжном переулке (Приморский район, рядом с Лахтинским разливом) вечером в пятницу. «Видел это действо. Ехал во встречном направлении. Молодец парень, сэкономил на времени и даже, может, в деньгах, - отмечает подписчик Андрей и поясняет, в чём экономия. - 1000 руб. как минимум + не платишь 110 руб. в час за штраф стоянку +не тратишь время на поездку в ГАИ, а потом с бумажкой на разрешение забрать машину».