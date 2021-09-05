Заключенные устроили драку в колонии Хабаровского края, погибли двое

СК возбудил уголовное дело после гибели заключенных в ИК-14 в Хабаровском крае



В результате драки, которую устроили заключенные в исправительной колонии строгого режима №14 в Хабаровском крае, погибли два человека. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального СУ СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарью Немцеву.



По данным следствия, помимо двух погибших четыре человека получили травмы. Одного из пострадавших госпитализировали.

