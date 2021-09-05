Заключенные устроили драку в колонии Хабаровского края, погибли двое

СК возбудил уголовное дело после гибели заключенных в ИК-14 в Хабаровском крае
В результате драки, которую устроили заключенные в исправительной колонии строгого режима №14 в Хабаровском крае, погибли два человека. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального СУ СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарью Немцеву.
По данным следствия, помимо двух погибших четыре человека получили травмы. Одного из пострадавших госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Сейчас выясняется, принимали ли в колонии «меры к предотвращению конфликта».