В Петербурге от коронавируса умер сотрудник «ВКонтакте», придумавший «компактные картинки»

На 29-м году жизни скончался житель Петербурга программист Евгений Курпилянский, победитель чемпионатов мира по программированию, работавший в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил декан матмеха Уральского федерального университета Магаз Асанов на своей странице в Facebook.



По его словам, Курпилянский скончался от коронавируса. «Нормально, когда умирают старики, а тут совсем молодой», — написал Асанов.



Курпилянский вырос в Екатеринбурге, дважды выигрывал бронзовую медаль на чемпионатах мира по программированию, а после окончания университета переехал работать в Петербург.

