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В Петербурге от коронавируса умер сотрудник «ВКонтакте», придумавший «компактные картинки»

На 29-м году жизни скончался житель Петербурга программист Евгений Курпилянский, победитель чемпионатов мира по программированию, работавший в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщил декан матмеха Уральского федерального университета Магаз Асанов на своей странице в Facebook.

По его словам, Курпилянский скончался от коронавируса. «Нормально, когда умирают старики, а тут совсем молодой», — написал Асанов.

Курпилянский вырос в Екатеринбурге, дважды выигрывал бронзовую медаль на чемпионатах мира по программированию, а после окончания университета переехал работать в Петербург.

Сотрудники «ВКонтакте» рассказали E1.RU, что Евгений работал в команде соцсети с 2015 года. «Одним из первых Жениных проектов было обновление БД и бэкенда для ленты новостей. Другим — хранение и доставка уведомлений о важных событиях в «колокольчик» в шапке сайта, архитектуру которого он написал фактически с нуля. А еще благодаря усилиям Жени все картинки в VK хранятся максимально компактно — это самый большой проект, которым он занимался», — сказали в компании.

В соцсети добавили, что результатами работы Курпилянского «миллионы людей будут пользоваться еще долгое время».

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Комментарии (7)

Nat_May
😓😓😓жаль
VF812
Судя по реплике, Асанов придурок, а молодого парня жалко.
kоt-obormot
Обыкновенный сфейсбучныйкопирайтер, что не отменяет сочувствие по поводу смерти парня.
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