Как сообщили читатели «Фонтанки» и очевидцы в группах «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и «Авто Пушкин» «ВКонтакте», 5 августа около половины первого на Красносельском шоссе, напротив дома номер 49, горел «Фольксваген Поло», рядом лежал сбитый фонарный столб.
Автор видео читатель «Фонтанки» Евгений
«Движение в обе стороны по Красносельскому шоссе перекрыто», — добавляет читатель Евгений.
В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» рассказали, как чинили столб. На место две бригады электриков прибыли в час ночи. К 2:39 сбитую опору поместили на газон вдоль обочины, сеть уличного освещения проложили в обход сбитой опоры. В 3:10, после проведения необходимых восстановительных работ, светильники на магистрали заработали в штатном режиме.