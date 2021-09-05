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«Фольксваген» полыхал в Пушкине у сбитого столба

До глубокой ночи энергетики ликвидировали последствия ДТП в Пушкине.

Автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
Автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
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Как сообщили читатели «Фонтанки» и очевидцы в группах «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и «Авто Пушкин» «ВКонтакте», 5 августа около половины первого на Красносельском шоссе, напротив дома номер 49, горел «Фольксваген Поло», рядом лежал сбитый фонарный столб.

Автор видео читатель «Фонтанки» Евгений

«Движение в обе стороны по Красносельскому шоссе перекрыто», — добавляет читатель Евгений.

В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» рассказали, как чинили столб. На место две бригады электриков прибыли в час ночи. К 2:39 сбитую опору поместили на газон вдоль обочины, сеть уличного освещения проложили в обход сбитой опоры. В 3:10, после проведения необходимых восстановительных работ, светильники на магистрали заработали в штатном режиме.

Автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
Автор фото читатель «Фонтанки» Евгений

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Да и фольксваген из него - так себе. А вернее - вовсе не фольксваген, а так, поделка для резервации под названием РФ, что бы с аборигенов за бусики слупить СКВ.
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