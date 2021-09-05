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«Гулливер» не закончил манёвр. У Петропавловской крепости столкнулись прогулочные теплоходы

Два теплохода попали в речное ДТП на Неве

Ночная прогулка по рекам и каналам закончилась аварией в центре Петербурга. Рядом с Петропавловской крепостью не разошлись теплоходы, пассажиров эвакуировали.

Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, речное ДТП произошло в акватории Невы ночью 5 сентября. В районе Петропавловской крепости в левый борт однопалубного «Гулливера», на борту которого было 32 пассажира, врезался теплоход «Дунаевский».

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Людей эвакуировали на плавучий понтон, пострадавших нет. В ведомстве уточняют, что, по предварительным данным, «Гулливер» двигался по Мойке и рядом с Заячьим островом готовился совершать манёвр, о чём капитан по рации предупредил коллегу, но столкновения избежать не удалось.

Следственные органы начали проверку. Сотрудники продолжают осмотр места происшествия, опрашивают капитанов, пассажиров и очевидцев.

Свою проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве добавляют, что теплоходы столкнулись у Троицкого моста в 00:45. На борту «Дунаевского» находились 16 человек, всех пассажиров высадили на причал Петропавловской крепости.

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Комментарии (3)

266227113
плохая обзорность на маленьком теплоходе, бардак в эфире на рабочем канале радиосвязи, ну и мёртвые капитаны речного трамвая сделали своё дело, в этот раз без жертв, Слава Богу !
266210502
Естественно !
Там, на острове, ещё крепость Арешик есть : оптимизация )))
Василий-3
Мойка у Троицкого моста? Офигеть.
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