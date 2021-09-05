Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, речное ДТП произошло в акватории Невы ночью 5 сентября. В районе Петропавловской крепости в левый борт однопалубного «Гулливера», на борту которого было 32 пассажира, врезался теплоход «Дунаевский».
Людей эвакуировали на плавучий понтон, пострадавших нет. В ведомстве уточняют, что, по предварительным данным, «Гулливер» двигался по Мойке и рядом с Заячьим островом готовился совершать манёвр, о чём капитан по рации предупредил коллегу, но столкновения избежать не удалось.
Следственные органы начали проверку. Сотрудники продолжают осмотр места происшествия, опрашивают капитанов, пассажиров и очевидцев.
Свою проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. В ведомстве добавляют, что теплоходы столкнулись у Троицкого моста в 00:45. На борту «Дунаевского» находились 16 человек, всех пассажиров высадили на причал Петропавловской крепости.