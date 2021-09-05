Четыре человека пострадали в результате столкновений черногорских националистов с полицией в городе Цетине. Об этом 5 августа сообщает Национальное телевидение Черногории.



Беспорядки в исторической столице страны случились в день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Ионнакия. Недовольные этим националисты считают, что духовенство СПЦ проводит на территории страны просербскую политику.



Утром 5 сентября во время демонстрации полицию стали забрасывать бутылками и камнями. Против националистов применили слезоточивый газ.

