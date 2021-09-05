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В Черногории разогнали газом националистов, выступающих против нового митрополита. Четыре человека пострадали

Полицейские применили газ против националистов в Черногории

Четыре человека пострадали в результате столкновений черногорских националистов с полицией в городе Цетине. Об этом 5 августа сообщает Национальное телевидение Черногории.

Беспорядки в исторической столице страны случились в день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Ионнакия. Недовольные этим националисты считают, что духовенство СПЦ проводит на территории страны просербскую политику.

Утром 5 сентября во время демонстрации полицию стали забрасывать бутылками и камнями. Против националистов применили слезоточивый газ.

Видео нападения на полицейских в Twitter опубликовал вице-премьер Черногории Дритан Абазович. «Посмотрите, как Веселин Вельович, советник президента страны, и группа депутатов Демократической партии социалистов Черногории (ДПС) сегодня утром начали атаку на полицию», — написал он.

ДПС возглавляет глава государства Мило Джуканович. На фоне протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви партия проиграла на парламентских выборах в 2020 году. Большинство мест получили оппозиционные партии.

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