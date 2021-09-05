Четыре человека пострадали в результате столкновений черногорских националистов с полицией в городе Цетине. Об этом 5 августа сообщает Национальное телевидение Черногории.
Беспорядки в исторической столице страны случились в день интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви (СПЦ) Ионнакия. Недовольные этим националисты считают, что духовенство СПЦ проводит на территории страны просербскую политику.
Утром 5 сентября во время демонстрации полицию стали забрасывать бутылками и камнями. Против националистов применили слезоточивый газ.
Видео нападения на полицейских в Twitter опубликовал вице-премьер Черногории Дритан Абазович. «Посмотрите, как Веселин Вельович, советник президента страны, и группа депутатов Демократической партии социалистов Черногории (ДПС) сегодня утром начали атаку на полицию», — написал он.
Pogledajte kako je Veselin Veljović, savjetnik Predsjednika države i grupa poslanika DPS započela jutros napad na @PolicijaCG .— Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) September 5, 2021
Sad je valjda svima sve jasno!
Apelujemo na mir i spuštanje tenzija. pic.twitter.com/TRwaiJQrkr
ДПС возглавляет глава государства Мило Джуканович. На фоне протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви партия проиграла на парламентских выборах в 2020 году. Большинство мест получили оппозиционные партии.