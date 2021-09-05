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В Петербурге чуть подросла смертность от ковида, остальные показатели упали

В России и Петербурге снизилось число случаев COVID-19

Коронавирусная статистика показывает спад почти по всем основным показателям.

Как сообщает 5 сентября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки стало меньше заболевших и в России, и в Петербурге, и в Москве. Выросло только число смертей в Петербурге, но ненамного.

В стране выявлено 18 645 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах (против 18 780 накануне), в находящемся на втором месте Петербурге — 1357 (против 1494), в лидирующей Москве — 1542 (против 1549).

В России зафиксировано 793 летальных исхода против 796 накануне, в Петербурге — 36 против 35 (для сравнения, 3 сентября в статистику попали 38 смертей).

Статистика по Петербургу, скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Статистика по Петербургу, скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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Сильно меньше стало выздоровевших: в России за сутки (надо учесть, что это была суббота) — 15 256 человек против 18 737 накануне, в Петербурге почти в три раза — 431 против 1228.

Статистика по Петербургу, скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Статистика по Петербургу, скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (2)

266227143
Как и почти всегда у нынешних властей - все показатели падают, а смертность растет!
michailPotapov
Вакцинированные скопытяццо в кол-ве 5% .
От самой ковидлы умирало по 0.3%
статистика взята из сети интернет, выводы делайте сами
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