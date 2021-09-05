Как сообщает 5 сентября оперативный штаб по борьбе с инфекцией, за последние сутки стало меньше заболевших и в России, и в Петербурге, и в Москве. Выросло только число смертей в Петербурге, но ненамного.



В стране выявлено 18 645 случаев заражения COVID-19 в 85 регионах (против 18 780 накануне), в находящемся на втором месте Петербурге — 1357 (против 1494), в лидирующей Москве — 1542 (против 1549).



В России зафиксировано 793 летальных исхода против 796 накануне, в Петербурге — 36 против 35 (для сравнения, 3 сентября в статистику попали 38 смертей).

