Дуров рассказал, как TikTok и Netflix контролируют разум

Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался о рекомендательных алгоритмах социальных сетей.



«Разум — наш самый мощный инструмент. Нет ничего, что он не мог бы сделать. <...> Так же, как наше физическое состояние зависит от того, чем мы питаем своё телом, наше психическое состояние зависит от качества информации, которой мы питаем наш мозг. Если мы питаем наш мозг реальными данными, которые позволяют ему решать фундаментальные проблемы, он будет обрабатывать эти данные в фоновом режиме и придумывать неожиданные решения. К сожалению, большинство людей предпочитают кормить свои умы не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видео TikTok. На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому изобилие цифровых развлечений держит наш подсознательный разум занятым созданием решений проблем, которых не существует», — заявил Дуров в своём телеграм-канале 4 сентября.

