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Мужчина погиб при пожаре на Косыгина, его нашли сидящим в кресле

Квартирный пожар тушили в девятиэтажке в Красногвардейском районе Петербурга 4 сентября. В комнате обгорел один квадратный метр, находившийся там мужчина не выжил.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Косыгина, 28, поступил незадолго до половины десятого часа вечера. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг в двухкомнатной квартире. Горела комната площадью 15 квадратных метров, распространиться по всему помещению огню не дали.

Силами двух расчётов пожар ликвидировали в 22:13, обгорел один «квадрат». В ведомстве уточнили, что погиб мужчина.

По информации «Фонтанки», погибшего нашли в кресле, рядом — сигареты и бутылка. До 70-летнего юбилея ему оставалось меньше месяца. Причину его смерти установят судмедэксперты.

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Комментарии (2)

Xodok1
Фантанка, если причина смерти не установлена зачем писать в заголовке что погиб?
VladimirPu
Герои- не оборачиваются на взрывы)))))
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