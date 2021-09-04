Мужчина погиб при пожаре на Косыгина, его нашли сидящим в кресле

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на проспекте Косыгина, 28, поступил незадолго до половины десятого часа вечера. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг в двухкомнатной квартире. Горела комната площадью 15 квадратных метров, распространиться по всему помещению огню не дали.



Силами двух расчётов пожар ликвидировали в 22:13, обгорел один «квадрат». В ведомстве уточнили, что погиб мужчина.



По информации «Фонтанки», погибшего нашли в кресле, рядом — сигареты и бутылка. До 70-летнего юбилея ему оставалось меньше месяца. Причину его смерти установят судмедэксперты.

