Остановку в Московском районе Петербурга не поделили водители двух автобусов одного перевозчика. Свидетелями жаркого спора стали пассажиры, некоторые поучаствовали.

Видеозапись из автобуса №192 опубликовали 4 сентября в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора, транспорт стоял перед остановкой у метро «Звёздная», набирал пассажиров и не трогался в течении пяти минут. Это, похоже, раздразнило водителя подъехавшего следом маршрута №179.

По словам очевидца, он ворвался разъярённый, затеял драку с коллегой. «Очень агрессивный, несдержанный тип», — описывают мужчину. Разнимать ринулись пассажиры, в том числе пожилая женщина. Недовольного водителя удалось выставить из салона, но на улице он не остыл.



«Вы бы слышали, как он на женщин пожилых на улице замахивался и орал матом. У меня от шока перемкнуло: забыла на видео нажать, чуть-чуть только попало из его угроз. Одна женщина ему даже в лицо плюнула, когда он матом на них кричал. Такого я ещё не видывала в своей жизни», — пишет в комментариях Татьяна.

Шофёру «застрявшего» на остановке тоже досталось. «Водитель 192-го автобуса сам тоже хорош: занял на 5 минут остановку, чтобы пособирать народ (и соответственно, деньги себе в карман, т.к. билеты не выдаются тем, кто наличными платит). При этом мешал другим автобусам к остановке подъехать и игнорировал их, не хотел отъезжать», — добавляет подробности Дмитрий.



видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»