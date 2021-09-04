Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню «Любимый город» на XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.
«Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров», — приводит агентство слова представителя дирекции.
Линдеманн выступил под аккомпанемент военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, показательного оркестра МЧС России и оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск Нацгвардии.