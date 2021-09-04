Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню «Любимый город» на XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.



«Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров», — приводит агентство слова представителя дирекции.

