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Тилль Линдеманн спел «Любимый город» на Красной площади

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню «Любимый город» на XIV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

«Тилль впервые в своей музыкальной карьере выступает в сопровождении военных духовых оркестров», — приводит агентство слова представителя дирекции.

Линдеманн выступил под аккомпанемент военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, показательного оркестра МЧС России и оркестра отдельной дивизии оперативного назначения войск Нацгвардии.

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Комментарии (6)

Cruz
Линдерман все таки талант не только стадионы но и лирика на площадях. Хороший выговор по русски -видно старается Плохо что на фестивале запретили. Хотели привлечь потом зассали что скандал будет . Ему надо воспользоваться случаем и пожаловаться в Кремле Пусть накажут исполнителей проверки- И плевать что они типа выполняли. Другим наука будет В России только так
Never_Mind
Клип в Эрмитаже хорош.
rednicks
Сволочь песню испоганил.
Пора Little Big взяться за Lili Marleen
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