FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина. Наша команда обыграла Кипр

Сборная России в гостях обыграла Кипр в отборочном матче к ЧМ-2022

Победой сборной России по футболу завершился матч квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра. Встреча проходила 4 сентября в Никосии.

Россияне выиграли со счётом 2:0. Голы забили зенитовец Александр Ерохин (6 минута) и полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов (55).

Благодаря этой победе Россия вышла в лидеры группы H, обогнав Хорватию, у которой игра в запасе.

Матч против Кипра стал вторым для Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России. Первая игра, в которой россиянам противостояли хорваты, завершилась нулевой ничьей.

Следующий матч отечественная команда проведёт 7 сентября против Мальты в Москве.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Иван 2пырьев
невероятная победа! Как они на классе одолели вице-чемпионов Европы!!!
Wert
Без карпина тут не обошлось.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний