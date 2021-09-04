Россияне выиграли со счётом 2:0. Голы забили зенитовец Александр Ерохин (6 минута) и полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов (55).
Благодаря этой победе Россия вышла в лидеры группы H, обогнав Хорватию, у которой игра в запасе.
Побеждаем и забираем на Кипре три очка!#КипрРоссия | 🇨🇾 0:2 🇷🇺 pic.twitter.com/ALXtFZAOCJ— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021
Матч против Кипра стал вторым для Валерия Карпина в качестве главного тренера сборной России. Первая игра, в которой россиянам противостояли хорваты, завершилась нулевой ничьей.
Следующий матч отечественная команда проведёт 7 сентября против Мальты в Москве.