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СКА обыграл «Локомотив» на выезде. 19-летний Хуснутдинов забил первый гол в КХЛ

СКА по буллитам одержал победу над ярославским «Локомотивом»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Ярославле 4 сентября. Петербуржцы выиграли со счётом 4:3.

Основное время и овертайм завершились вничью 3:3. В серии буллитов точнее оказались петербургские хоккеисты.

Голы за СКА забили Василий Токранов (5-я минута), Йоонас Кемппайнен (24) и Марат Хуснутдинов (39). Победный буллит забросил Андрей Кузьменко. Отметим, что для 19-летнего Хуснутдинова гол в этом матче стал первым в КХЛ. У «Локомотива» отличились Денис Алексеев (9), Алексей Марченко (28) и Егор Аверин (55).

Следующий матч СКА проведёт 6 сентября в Петербурге против «Адмирала» из Владивостока.

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