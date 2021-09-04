Основное время и овертайм завершились вничью 3:3. В серии буллитов точнее оказались петербургские хоккеисты.
Голы за СКА забили Василий Токранов (5-я минута), Йоонас Кемппайнен (24) и Марат Хуснутдинов (39). Победный буллит забросил Андрей Кузьменко. Отметим, что для 19-летнего Хуснутдинова гол в этом матче стал первым в КХЛ. У «Локомотива» отличились Денис Алексеев (9), Алексей Марченко (28) и Егор Аверин (55).
Гостевая серия - ✅— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 4, 2021
Из Череповца и Ярославля привозим четыре очка из четырех возможных.
С победой!#ЛОКСКА pic.twitter.com/tA6CL6OBpv
Следующий матч СКА проведёт 6 сентября в Петербурге против «Адмирала» из Владивостока.