Расположенный в Ленинградской области Нижне-Свирский государственный заповедник знакомит подписчиков с одним из своих обитателей. Видео из заповедника развеивает миф о нечистоплотности свиней. Оно опубликовано «ВКонтакте» 4 сентября.



Камера запечатлела, как взрослый кабан на «острых копытцах-каблучках» идёт лёгкой походкой по лесной дороге, «как по подиуму».

