Расположенный в Ленинградской области Нижне-Свирский государственный заповедник знакомит подписчиков с одним из своих обитателей. Видео из заповедника развеивает миф о нечистоплотности свиней. Оно опубликовано «ВКонтакте» 4 сентября.
Камера запечатлела, как взрослый кабан на «острых копытцах-каблучках» идёт лёгкой походкой по лесной дороге, «как по подиуму».
«Как профессиональная модель, он полностью игнорировал камеру, а также, вопреки распространённому представлению о семействе свиных, обошёл все лужи и выбрал наиболее чистый и сухой путь», — отмечают в заповеднике.
Кабан — предок домашней свиньи. Ареал кабанов самый широкий среди всего семейства свиней и один из широчайших среди наземных млекопитающих.