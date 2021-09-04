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Кабан из заповедника в Ленобласти доказал, что свиньи не любят грязь

Расположенный в Ленинградской области Нижне-Свирский государственный заповедник знакомит подписчиков с одним из своих обитателей. Видео из заповедника развеивает миф о нечистоплотности свиней. Оно опубликовано «ВКонтакте» 4 сентября.

Камера запечатлела, как взрослый кабан на «острых копытцах-каблучках» идёт лёгкой походкой по лесной дороге, «как по подиуму».

«Как профессиональная модель, он полностью игнорировал камеру, а также, вопреки распространённому представлению о семействе свиных, обошёл все лужи и выбрал наиболее чистый и сухой путь», — отмечают в заповеднике.

Кабан — предок домашней свиньи. Ареал кабанов самый широкий среди всего семейства свиней и один из широчайших среди наземных млекопитающих.

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