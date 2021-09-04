Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половине шестого часа вечера пожарно-спасательные подразделения выехали на Центральную улицу, 7, в Красном Селе. Горел одноэтажный рубленый дом с мансардой. К тушению привлекли два расчёта и десять человек.
Через полтора часа пожар был ликвидирован. «Пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.
Автор: видео с сайта vk.com, сообщество "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"
Фотографии с дымом и пламенем жители опубликовали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». «Три кошки вроде сгорели, но это не точно. Просто там видно прям не было. И у женщины половина волос сгорела. Там были собаки, но они успели убежать», — рассказывает в комментариях Надежда.