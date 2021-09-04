FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Пожар в Красном Селе отправил в больницу женщину. Очевидцы рассказывают о животных, не все из которых спаслись

Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Красном Селе

Пожар в частном доме разгорелся субботним вечером 4 сентября в Красносельском районе Петербурга. Без пострадавших не обошлось.

ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половине шестого часа вечера пожарно-спасательные подразделения выехали на Центральную улицу, 7, в Красном Селе. Горел одноэтажный рубленый дом с мансардой. К тушению привлекли два расчёта и десять человек.

Через полтора часа пожар был ликвидирован. «Пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

Автор: видео с сайта vk.com, сообщество "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Фотографии с дымом и пламенем жители опубликовали в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». «Три кошки вроде сгорели, но это не точно. Просто там видно прям не было. И у женщины половина волос сгорела. Там были собаки, но они успели убежать», — рассказывает в комментариях Надежда.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний