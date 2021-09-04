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В Шушарах одержимое местью трио отыгралось за всех разбуженных дрелью и пообещало повторить

Жителей Шушар в субботу разбудили криком

Жителей высотки в Пушкинском районе Петербурга субботним утром выдернул из постелей крик, который, вероятно, было слышно на ближайшем кладбище. Некоторые решили, что голосит ишак, но это мстил невысыпающийся сосед.

Видео с пожеланием недоброго утра 4 сентября опубликовано в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Приславший его уточнил, что экстремальную побудку в выходной устроили жильцам дома № 4/2 на Валдайской улице в Шушарах. На кадрах трое встречают новый день на общем балконе.

видео с сайта vk.com, сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«Ау, соседи, просыпайтесь! Вы в шесть утра любите сверлить? И я тоже люблю… орать», — горланят на два голоса. На очередном «ау» голос срывается почти на звериное рычание. Тут же снимающий видео обещает повторять каждую субботу для тех, кто не понимает по-человечески, и пытается напомнить закон о тишине, но бессонные ночи туманят сознание.

«Ослиный крик», — оценили в комментариях. Другие посочувствовали: «Походу, накипело, вот и решил высказаться; прекрасно его понимаю». Реакция соседей осталась за кадром.

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Комментарии (2)

260747951
Ах, "звериное рычание", ох, "одержимое местью". Почитать заметку - так почти героическое деяние совершила эта троица дегенератов, нашедших благовидный предлог чтоб насрать на остальных.
260602101
Петербуржцы-Ленинградцы в Пятом поколении !
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