В жилом доме в Москве мужчина подоспел вовремя, чтобы спасти собаку. Ее поводок застрял в шахте лифта. Видео опубликовали 4 сентября в паблике «ВКонтакте» «Подсмотрено в Москве».



На записи видно, что в кабину лифта зашла женщина, которая не заметила, что ее собака не поспела за ней до закрытия дверей. Лифт начал движение вверх, и животное оказалось подвешенным за поводок.

