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Видеострашилка: хозяйка вошла в лифт, а пёс остался снаружи и взмыл в воздух

Москвич спас подвешенную за поводок собаку

В жилом доме в Москве мужчина подоспел вовремя, чтобы спасти собаку. Ее поводок застрял в шахте лифта. Видео опубликовали 4 сентября в паблике «ВКонтакте» «Подсмотрено в Москве».

На записи видно, что в кабину лифта зашла женщина, которая не заметила, что ее собака не поспела за ней до закрытия дверей. Лифт начал движение вверх, и животное оказалось подвешенным за поводок.

К счастью, сразу после этого к лифту подошёл мужчина. Он, поддерживая собаку, отцепил ошейник от поводка. Женщина успела скататься на 18-й этаж и обратно.

В паблике отмечается, что животное чувствует себя хорошо.

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Комментарии (8)

MyAdmiral Kruzenshtern
Рассеянность 99лвл...
Nedopens
Я видела в нашем Перекрестке, как тётка прошла в двери, а сзади на поводке шла её маленькая собачка. Собачка уткнулась носом в уже закрывшуюся дверь. А могло зажать, мало бы не показалось. Как-то эта дверь сбойнула и мне в плечо въехала, синяк был.
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Эта дура до 18 этажа не заметила, что собаки нет и не нажала кнопку Стоп?
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