Массовое ДТП произошло 4 сентября в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
На улице Жени Егоровой мужчина на «КИА Рио» задел стоящий «Фольксваген», прокатился по газону и тротуару, а затем ударил ещё две машины: вогнал едущую в припаркованную. Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.
видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Очевидцы успели побеседовать с виновником на повышенных тонах до приезда полиции. По их словам, он казался нетрезвым. Называют даже показания алкотестера: «Прибор показал 1,3».
Судя по всему, никто не пострадал. Точные обстоятельства выясняются.