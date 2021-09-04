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Полёт сквозь газон на севере Петербурга попал на видео: сначала досталось одной машине, потом ещё двум

«КИА» на Жени Егоровой отправила едущий автомобиль в стоящий

Массовое ДТП произошло 4 сентября в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

На улице Жени Егоровой мужчина на «КИА Рио» задел стоящий «Фольксваген», прокатился по газону и тротуару, а затем ударил ещё две машины: вогнал едущую в припаркованную. Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

видео с сайта vk.com, сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Очевидцы успели побеседовать с виновником на повышенных тонах до приезда полиции. По их словам, он казался нетрезвым. Называют даже показания алкотестера: «Прибор показал 1,3».

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Судя по всему, никто не пострадал. Точные обстоятельства выясняются.

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