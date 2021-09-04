Граждан России заподозрили в подкупе президента Гватемалы

Прокуратура Гватемалы начала расследование о подкупе гражданами России президента страны Алехандро Джамматтеи. Об этом 4 сентября сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя генпрокурора Хуана Луиса Панталеона.
По данным издания, подкупить президента могла горнодобывающая компания с российским финансированием, которая претендовала на право работать в порту Санто-Томас-де-Кастилья.
В августе на совещании с участием членов парламента Гватемалы и министерства экономики депутаты попросили чиновников объяснить переговоры с представителями русской атомной энергетической компании.
Ранее NYT выпустил материал, в котором рассказал, как Джамматтеи был доставлен ковер, набитый деньгами.