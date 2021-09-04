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СК Карелии начал проверку после трагедии на речном пороге

Следователи Петрозаводска проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на реке Шуе.

Как сообщает 4 сентября СУ СК России по Республике Карелии, по предварительным данным, 30 августа при прохождении порога Кеняйкоски перевернулась резиновая лодка, в которой находились двое мужчин. Они пропали. Тело одного в спасжилете нашли позже на месте происшествия, второго продолжают искать. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в СК.

Фото: karelia.sledcom.ru
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Издание «Республика Карелия» пишет, что мужчины — туристы из Волгограда, родственники. Их лодка перевернулась на глазах у других любителей водного туризма: порог Кеняйкоски очень популярен, поскольку считается самым сложным порогом на всей реке. По словам очевидцев, мужчины в нарушение техники безопасности были без касок, с одного из них течением сорвало плохо закрепленный спасательный жилет.

Фото: karelia.sledcom.ru

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Комментарии (5)

260825581
Запретить порог Кеняйкоски, резиновые лодки и реку Шуя!
tatarin
Порог проверять будут?
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