Следователи Петрозаводска проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на реке Шуе.
Как сообщает 4 сентября СУ СК России по Республике Карелии, по предварительным данным, 30 августа при прохождении порога Кеняйкоски перевернулась резиновая лодка, в которой находились двое мужчин. Они пропали. Тело одного в спасжилете нашли позже на месте происшествия, второго продолжают искать. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в СК.
Издание «Республика Карелия» пишет, что мужчины — туристы из Волгограда, родственники. Их лодка перевернулась на глазах у других любителей водного туризма: порог Кеняйкоски очень популярен, поскольку считается самым сложным порогом на всей реке. По словам очевидцев, мужчины в нарушение техники безопасности были без касок, с одного из них течением сорвало плохо закрепленный спасательный жилет.