В Петербурге на Пионерской площади, у Театра юных зрителей, открыли скульптуру «Символ мира и доброты "Одуванчик"». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.

Памятник установлен в рамках благотворительного проекта «В России по-доброму, из России с добротой» скульптора Григория Потоцкого и предпринимателя Аркадия Пекаревского. Авторы планируют установить «одуванчики» в 100 международных аэропортах в течение 10 лет.



В 2017 году аналогичную скульптуру установили в «Пулково», также «одуванчики» появились в 30 странах, в том числе в США, Китае, Малайзии, Филиппинах, Непале, Италии, Испании, Франции, Венгрии и Греции.

