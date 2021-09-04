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На Пионерской площади «зацвел» железный одуванчик

В Петербурге на Пионерской площади, у Театра юных зрителей, открыли скульптуру «Символ мира и доброты "Одуванчик"». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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Памятник установлен в рамках благотворительного проекта «В России по-доброму, из России с добротой» скульптора Григория Потоцкого и предпринимателя Аркадия Пекаревского. Авторы планируют установить «одуванчики» в 100 международных аэропортах в течение 10 лет.

В 2017 году аналогичную скульптуру установили в «Пулково», также «одуванчики» появились в 30 странах, в том числе в США, Китае, Малайзии, Филиппинах, Непале, Италии, Испании, Франции, Венгрии и Греции.

На открытии присутствовали авторы проекта, а также глава городского комитета по культуре Константин Сухенко и спикер парламента Вячеслав Макаров. Он заявил: «Скульптура напоминает нам, насколько хрупок наш мир, как бережно мы должны хранить его, дарить друг другу добро».

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

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Комментарии (3)

SNOW
Надо назвать короче. "Из России - по доброму."
Аппаратчик мокрой классификации
"Авторы планируют установить «одуванчики» в 100 международных аэропортах в течение 10 лет." - на Пионерской уже международный аэропорт открыли?
DMaster
Григорий Потоцкий случаем не ученик Церетели?
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