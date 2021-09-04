В Петербурге на Пионерской площади, у Театра юных зрителей, открыли скульптуру «Символ мира и доброты "Одуванчик"». Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Законодательного собрания города.
Памятник установлен в рамках благотворительного проекта «В России по-доброму, из России с добротой» скульптора Григория Потоцкого и предпринимателя Аркадия Пекаревского. Авторы планируют установить «одуванчики» в 100 международных аэропортах в течение 10 лет.
В 2017 году аналогичную скульптуру установили в «Пулково», также «одуванчики» появились в 30 странах, в том числе в США, Китае, Малайзии, Филиппинах, Непале, Италии, Испании, Франции, Венгрии и Греции.
На открытии присутствовали авторы проекта, а также глава городского комитета по культуре Константин Сухенко и спикер парламента Вячеслав Макаров. Он заявил: «Скульптура напоминает нам, насколько хрупок наш мир, как бережно мы должны хранить его, дарить друг другу добро».