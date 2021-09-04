Facebook, Twitter и Telegram грозит суммарный штраф на 72 млн рублей

Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы 14 сентября рассмотрит дело об отказе Facebook, Twitter и Telegram удалить запрещенный контент. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.



В суд поступили девять протоколов, составленных по части 4 статьи 13.41. КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации). Пять протоколов составлены в отношении Facebook, еще по два — Twitter и Telegram.



Учитывая, что максимальное наказание составляет 8 млн рублей, Facebook могут оштрафовать на 40 млн, Twitter и Telegram — на 16 млн рублей каждого.

