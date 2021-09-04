В России обновили список профессий с правительственными стипендиями

В России обновили и расширили перечень профессий, наиболее востребованных для экономики. Соответствующее постановление 4 сентября утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на правительственную стипендию.



Перечень обновили впервые с 2014 года. В обновленный список, в частности, вошли специальности «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В числе профессий — графический дизайнер, дефектоскопист, мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, мастер растениеводства, мастер общестроительных работ, лепщик-модельщик архитектурных деталей.

