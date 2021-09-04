Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 4 сентября. Как уточнили в ведомстве, места компактного проживания кочевников инспектировали в Гатчине, поселках Сиверский и Вырица. Поводом стали ранее возбуждённые уголовные дела.
Интерьеры домов кочевников осматривали вместе с кинологами и отрядом «Гром». К одним заходили, стуча кувалдой, другие пускали сами. «Бабуль, обыск. Сейчас побеседуем да уйдём», — успокаивают хозяйку бойцы.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По итогам рейда в отделы увезли 30 человек. Официально задержаны трое. Уроженку Ленобласти 63 лет со шлейфом судимостей подозревают в августовской краже денег у пенсионерки, 51-летнему мужчине вменяют незаконную вырубку леса в последний день лета, их соотечественник из деревни Покровская попался на производстве контрафактного алкоголя. Производство нашли в частном доме.
«Из незаконного оборота изъято 860 литров спиртосодержащей жидкости. Хозяин дома, 28-летний уроженец Ленинградской области, привлечён к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.