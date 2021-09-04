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«Открывай, бабуль, обыск». Полиция прошлась по табору под Петербургом и опустошила тайную комнату

30 кочевников увезли в полицию после рейда в районе Гатчины

Подозреваемых в краже и браконьерстве задержали полицейские, навестив любителей вольной жизни в Гатчинском районе Ленобласти. Бутлегерство ромалам также оказалось нечуждо.

Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 4 сентября. Как уточнили в ведомстве, места компактного проживания кочевников инспектировали в Гатчине, поселках Сиверский и Вырица. Поводом стали ранее возбуждённые уголовные дела.

Интерьеры домов кочевников осматривали вместе с кинологами и отрядом «Гром». К одним заходили, стуча кувалдой, другие пускали сами. «Бабуль, обыск. Сейчас побеседуем да уйдём», — успокаивают хозяйку бойцы.

пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По итогам рейда в отделы увезли 30 человек. Официально задержаны трое. Уроженку Ленобласти 63 лет со шлейфом судимостей подозревают в августовской краже денег у пенсионерки, 51-летнему мужчине вменяют незаконную вырубку леса в последний день лета, их соотечественник из деревни Покровская попался на производстве контрафактного алкоголя. Производство нашли в частном доме.

«Из незаконного оборота изъято 860 литров спиртосодержащей жидкости. Хозяин дома, 28-летний уроженец Ленинградской области, привлечён к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

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Комментарии (7)

nuga
Кроме жидкости в бутылях,ничего преступного не нарыли.Зря устроили погром в жилище людей,Мастер класс по вскрытию металлических дверей показали ворам квартирным и антирекламу железных дверушек,которые за минуту кувалдой и ломом вскрываются.
265055770
Интересно, эти ромалы хоть чем-то легальным занимаются?
AGP
Неужели прям к барону зашли в гости? Интерьеры напоминают 👍
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