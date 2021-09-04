Двухлетний ребёнок попал в петербургскую больницу, поев из найденного на земле пакетика

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства отравления мальчика в садоводстве под Петербургом. По словам матери, он потянул в рот найденное на земле.



Как стало известно «Фонтанке» 4 сентября, накануне в петербургскою детскую больницу № 1 обратилась 33-летняя жительница садоводства «Колосс-1» Ломоносовского района Ленобласти с двухлетним сыном. Медики осмотрели ребёнка и диагностировали отравление неизвестным веществом. Мальчик в тяжёлом состоянии.



Мать уверена, что его состояние резко ухудшилось после прогулки по садоводству. По её словам, сын подобрал на Центральной улице пакет и успел попробовать его содержимое.

