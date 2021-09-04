Это немного меньше, чем в предыдущие дни. После 26 августа, когда сообщалось о 820 смертях, через восемь сотен этот показатель не переваливал.



В Петербурге тоже положительная динамика. 35 смертей за сутки — меньше, чем в последние два дня, но больше, чем 1 сентября (34). За всё время пандемии в стране ковидными признаны 186 407 смертей, в Петербурге — 20 727.

