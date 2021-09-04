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Число смертей от COVID-19 в России до 800 не дотянулось

В России за минувшие сутки зафиксировано 796 летальных исходов в результате заболевания COVID-19. Об этом 4 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это немного меньше, чем в предыдущие дни. После 26 августа, когда сообщалось о 820 смертях, через восемь сотен этот показатель не переваливал.

В Петербурге тоже положительная динамика. 35 смертей за сутки — меньше, чем в последние два дня, но больше, чем 1 сентября (34). За всё время пандемии в стране ковидными признаны 186 407 смертей, в Петербурге — 20 727.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
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За сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек, в Петербурге — 1 228.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за сутки, напомним, выросла, а в целом по стране снизилась.

Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»
Скриншот с сайта «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (3)

Pilat
Да, мозги ведь в магазине не купишь, а результат пьяных зачатий мы как раз и наблюдаем.
Антипрививочники плакали, болели, дохли, но продолжали отрицать необходимость прививок.
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