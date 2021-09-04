Теракт в Новой Зеландии: нападавший убит, супермаркеты спрятали ножи

В результате нападения мужчины в магазине в Окленде пострадали семь человек, в тяжелом состоянии были госпитализированы трое. Об этом 4 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.



Мужчина напал на посетителей местного супермаркета с ножом, он был убит сотрудниками полиции.



Власти страны расценили произошедшее как теракт. По словам главы новозеландского правительства, мужчина был известен правоохранительным органам и находился под наблюдением, но ранее не совершал проступков, которые карались бы тюремным заключением. Как передаёт ТАСС, Ардерн отказалась назвать журналистам его имя, пояснив, что ни один террорист, будь он живым или мертвым, недостоин этого.

