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Эксперт рассказала, что изменится в пенсионной системе с 2022 года

С 2022 года перерасчет социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам будет производиться автоматически, и необходимость подавать заявления отпадет. Об этом 4 сентября рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Также за два года до наступления пенсионного возраста безработные россияне по направлению от центра занятости населения смогут получать социальные доплаты и пенсии в случае, если они не могут трудоустроиться.

Гражданам, чей трудовой стаж равен или больше 30 лет, соцдоплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности будут начисляться автоматически.

Надбавки в размере 25% от фиксированной выплаты будут получать граждане, которые на момент назначения пенсии прожили в сельской местности не менее 30 лет, при этом неважно, где получатель живет в настоящее время.

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