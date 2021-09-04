Эксперт рассказала, что изменится в пенсионной системе с 2022 года

С 2022 года перерасчет социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам будет производиться автоматически, и необходимость подавать заявления отпадет. Об этом 4 сентября рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Также за два года до наступления пенсионного возраста безработные россияне по направлению от центра занятости населения смогут получать социальные доплаты и пенсии в случае, если они не могут трудоустроиться.
Гражданам, чей трудовой стаж равен или больше 30 лет, соцдоплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности будут начисляться автоматически.
Надбавки в размере 25% от фиксированной выплаты будут получать граждане, которые на момент назначения пенсии прожили в сельской местности не менее 30 лет, при этом неважно, где получатель живет в настоящее время.