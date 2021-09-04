На лечение не хватает совсем чуть-чуть. Девочка-«бабочка» надеется на помощь

«У Дианы почти всё тело покрыто ранами — они мокнут, гноятся, плохо заживают. Ежедневно мы делаем перевязки, но появляются всё новые раны. У дочки тяжёлое генетическое заболевание. Таких детей называют «бабочками». Кожа у неё настолько чувствительная, что любая незначительная травма или даже прикосновение вызывают появление ссадин и волдырей на коже и слизистых оболочках.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Последние годы Диану лечат в Детском клиническом центре высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга. Оплатить лечение помогают читатели Русфонда, за что мы всех сердечно благодарим.



Год назад большая часть ран у Дианы затянулась, наладилась работа пищевода. Дочка смогла пойти в первый класс, занимается музыкой по классу фортепиано, поёт. Несмотря на болезнь, Диана жизнерадостная и улыбчивая!



Но периодически её состояние ухудшается. Недавно у неё образовалось много новых ран на руках, коленях, спине, бёдрах. Анализы выявили дефицит железа в крови, у дочки болят зубы, ей трудно глотать, ест только протертую пищу, теряет вес, слабеет.



Диане нужно срочно пройти лечение в петербургской больнице. Прошу, помогите — из средств ОМС оно не оплачивается». Мариян Гасанова, Ханты-Мансийский АО.



Илья Богданов, педиатр Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):



«Девочке жизненно необходима терапия, которая позволит улучшить состояние кожного покрова, и коррекция выявленных дефицитных состояний».

