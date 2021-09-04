На лечение не хватает совсем чуть-чуть. Девочка-«бабочка» надеется на помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Диана Гасанова, 8 лет.
Буллезный эпидермолиз.
Требуется лечение и перевязочные материалы. Не хватает 105 928 руб.
«У Дианы почти всё тело покрыто ранами — они мокнут, гноятся, плохо заживают. Ежедневно мы делаем перевязки, но появляются всё новые раны. У дочки тяжёлое генетическое заболевание. Таких детей называют «бабочками». Кожа у неё настолько чувствительная, что любая незначительная травма или даже прикосновение вызывают появление ссадин и волдырей на коже и слизистых оболочках.
Последние годы Диану лечат в Детском клиническом центре высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга. Оплатить лечение помогают читатели Русфонда, за что мы всех сердечно благодарим.
Год назад большая часть ран у Дианы затянулась, наладилась работа пищевода. Дочка смогла пойти в первый класс, занимается музыкой по классу фортепиано, поёт. Несмотря на болезнь, Диана жизнерадостная и улыбчивая!
Но периодически её состояние ухудшается. Недавно у неё образовалось много новых ран на руках, коленях, спине, бёдрах. Анализы выявили дефицит железа в крови, у дочки болят зубы, ей трудно глотать, ест только протертую пищу, теряет вес, слабеет.
Диане нужно срочно пройти лечение в петербургской больнице. Прошу, помогите — из средств ОМС оно не оплачивается». Мариян Гасанова, Ханты-Мансийский АО.
Илья Богданов, педиатр Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):
«Девочке жизненно необходима терапия, которая позволит улучшить состояние кожного покрова, и коррекция выявленных дефицитных состояний».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».