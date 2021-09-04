Прокуратура Москвы взяла на контроль ход проверочных мероприятий по факту ДТП на Ленинградском проспекте, где грузовик упал с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом.



Как сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры 3 сентября, в результате аварии пострадал 39-летний водитель транспортного средства. Мужчину госпитализировали с множественными переломами, других пострадавших нет.