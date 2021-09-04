Прокуратура Москвы взяла на контроль ход проверочных мероприятий по факту ДТП на Ленинградском проспекте, где грузовик упал с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом.
Как сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры 3 сентября, в результате аварии пострадал 39-летний водитель транспортного средства. Мужчину госпитализировали с множественными переломами, других пострадавших нет.
Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы
«После выяснения всех обстоятельств и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о проверке организации, в которой работал водитель, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о режиме труда и отдыха, а также предрейсовом осмотре водителей», — говорится в записи.
«Фонтанка» писала, что движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы перекрыли после падения грузовика с эстакады. Движение транспорта изменили, водителей попросили заранее планировать маршруты в объезд места ДТП.