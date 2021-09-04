FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +10
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Прокуратура Москвы показала, как грузовик падал с эстакады. Водителя госпитализировали

Появилось видео падения грузовика с эстакады в Москве

Прокуратура Москвы взяла на контроль ход проверочных мероприятий по факту ДТП на Ленинградском проспекте, где грузовик упал с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом.

Как сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры 3 сентября, в результате аварии пострадал 39-летний водитель транспортного средства. Мужчину госпитализировали с множественными переломами, других пострадавших нет.

Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы

«После выяснения всех обстоятельств и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о проверке организации, в которой работал водитель, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о режиме труда и отдыха, а также предрейсовом осмотре водителей», — говорится в записи.

«Фонтанка» писала, что движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы перекрыли после падения грузовика с эстакады. Движение транспорта изменили, водителей попросили заранее планировать маршруты в объезд места ДТП.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Дмитрий_1111
очередное нерусское чудо после того как слезло с ишака показало мастер-класс?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний