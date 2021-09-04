Чтобы глаза не уставали. Гимнастика и витамины для острого зрения

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Для начала публикуем действенную и не очень сложную гимнастику для глаз. «Доктор Питер» напоминает: ее надо делать регулярно — например, в перерывах между работой за компьютером. 6 упражнений для глаз Зажмурьтесь, а затем широко откройте глаза — повторите 4–5 раз; Интенсивно моргайте около 10 секунд; Посмотрите прямо перед собой, а затем на кончик своего носа — повторите 4–5 раз; Не поворачивая голову, посмотрите сначала вверх, вправо, вниз, влево — повторите 4–5 раз. Затем сделайте это упражнение с вращением глазами в обратную сторону;

Посмотрите вдаль, затем переведите взгляд на любой близко расположенный предмет — повторите 4–5 раз; Закройте глаза и отдохните 2 минуты. А чтобы дополнительно улучшить зрение домашними методами, публикуем список витаминов и микроэлементов, которые эксперты портала «Здоровое питание» Роспотребнадзора назвали необходимыми для поддержания здоровья глаз и сохранения зоркости. И конечно, пишем, в каких продуктах они содержатся. Лютеин Этот растительный пигмент влияет на остроту зрения. По словам специалистов, лютеин накапливается в сетчатке глаза и может задерживать до 40 % вредного ультрафиолетового излучения, попадающего в глаза. Кроме того, он укрепляет стенки внутриглазных сосудов и улучшает способность видеть в сумерках и темноте. Больше всего лютеина в шпинате и чернике, но достаточно большие дозы пигмента есть также в брокколи, брюссельской капусте, черной смородине, помидорах, моркови, тыкве и кабачках. Чтобы повысить усвояемость лютеина, все эти продукты лучше подвергать легкой тепловой обработке.

Зеаксантин Это вещество из группы каротиноидов и так же, как лютеин, необходимо для правильной работы сетчатки глаза. Найти зеаксантин можно в плодах и специях желтого цвета: кукурузе, шафране, паприке, горохе, тыкве, дыне, персиках и манго. На качество зеаксантина кулинарная обработка особо не влияет. Витамин А и бета-каротин Витамин А, а также провитамин бета-каротин отвечают за увлажнение роговицы и входят в состав пигмента сетчатки глаза. Один из основных признаков, что их не хватает, — так называемая куриная слепота: состояние, когда человек практически не видит в темноте. Рекордсмены по содержанию витамина А среди продуктов — куриный желток (0,25 мг/2 шт.) и сливочное масло (0,4 мг/100 г). Бета-каротином богаты овощи и фрукты оранжевого цвета, например морковь. Специалисты напоминают, что витамин А относится к жирорастворимым, поэтому тот же салат из моркови лучше заправлять небольшим количеством растительного масла или сметаны. Витамин Е Этот витамин отвечает за внутриглазное давление и предотвращает изменения сетчатки и радужной оболочки, а также участвует в профилактике развития глазных опухолей.

В списке лучших источников витамина Е — пророщенная пшеница (1 ст. ложка измельченных проростков содержит суточную дозу), орехи, нерафинированное растительное масло, авокадо и шпинат. Витамин Е тоже относится к жирорастворимым. Цинк Этот микроэлемент предупреждает преждевременное старение хрусталика. Без него также невозможно полноценное усвоение витаминов А и Е, полезных для глаз. Чтобы избежать дефицита цинка, в свой рацион надо включать кунжут, грецкие и другие орехи, говядину, арахис, бобовые и яйца. Омега-3 и омега-6 Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 участвуют в синтезе витамина А из бета-каротина и предотвращают сухость роговицы глаза, предупреждают развитие катаракты. Источники этих незаменимых жирных кислот — жирная морская рыба (лосось, сельдь, скумбрия), льняное масло, семечки и орехи. Эксперты советуют Петербургский академик Александр Скоромец, невролог ПСПбГМУ им. Павлова, в разговоре с «Доктором Питером» призывает не думать постоянно о продуктах, исключительно полезных для того или другого органа. По мнению академика, в целом для здоровья важно разнообразие в рационе: «Не надо постоянно думать о «рецептах». Вот, зрение упало, сейчас съем морковку и всё будет хорошо. Это не работает. Надо радоваться жизни, больше двигаться и питаться как можно более разнообразно натуральными продуктами. Вот и весь рецепт».