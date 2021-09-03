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В Москве грузовик упал с эстакады

Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы перекрыли после падения грузовика с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом. Об этом 3 сентября сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Водителей просят заранее планировать маршруты в объезд места ДТП. О пострадавших не сообщается.

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