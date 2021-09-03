В Москве грузовик упал с эстакады

Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы перекрыли после падения грузовика с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом. Об этом 3 сентября сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.



«На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Автомобили перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Водителей просят заранее планировать маршруты в объезд места ДТП. О пострадавших не сообщается.