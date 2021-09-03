Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля

Сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет, выпущенных ВВС Израиля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
«Около 1:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики», — цитирует адмирала РИА Новости.
Отразить атаки удалось с помощью комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» российского производства.
Как ранее сообщило агентство САНА, Дамаск просит Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы израильские атаки по сирийской территории больше не повторялись.