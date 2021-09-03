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Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля

Сирийские ПВО уничтожили 21 из 24 ракет, выпущенных ВВС Израиля, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«Около 1:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики», — цитирует адмирала РИА Новости.

Отразить атаки удалось с помощью комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» российского производства.

Как ранее сообщило агентство САНА, Дамаск просит Совет Безопасности ООН принять меры, чтобы израильские атаки по сирийской территории больше не повторялись.

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Комментарии (6)

zorkii
железный купол, бы помог, жаль он кашерный)))
263836471
А три не сбитые ракеты - поразили намеченные цели? Если "да", то просто увеличивается бюджет атаки... Если нет - то это уже изменение ситуации...
Serj_
Граждане евреи, ВВС Сирии это ВВС России, хватит там испытывать наше терпение! Талибан, Эрдоган, Иран, для вас и этого будет достаточно. В Сирии мир, потому что там есть наше присутствие, что, по вам кто-то открыл огонь с территории Сирии? Такими действиями Израиль подпитывает в России антисемитизм. Там где российские войска - там мир! И не надо провокаций!
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