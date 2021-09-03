В США рассекретят материалы о терактах 11 сентября 2001 года

В США рассекретят отдельные материалы расследования, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден, передает 3 сентября ТАСС.
Снять гриф секретности с этих материалов было одним из предвыборных обещаний американского лидера.
«В преддверии 20-й годовщины 9/11 американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках... Критически важно, чтобы правительство Соединенных Штатов обеспечило максимальную прозрачность и сохранило секретность только в отдельных и необходимых случаях», — говорится в тексте указа.
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошла серия терактов. Тогда террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, а третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) и ее лидер Усама бен Ладен, который укрывался в Афганистане. Американский спецназ обнаружил и убил его в мае 2011 года.